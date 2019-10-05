أتليتكو مدريد يستعد بالقوة الضاربة ضد بلد الوليد في الدوري الاسباني

يبدو أن الثلاثي الهجومي لأتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، وألبارو موراتا، والبرتغالي جواو فيليكس، مستعدون لخوض مباراة الأحد على ملعب بلد الوليد، ضمن منافسات "الليغا"، كما ظهر في التدريب الذي أجراه فريق "الروخيبلانكوس"، اليوم السبت.

ظهر في التدريب أن كوستا الذي تدرب منفرداً بتصريح من النادي، وزميلاه في الهجوم، سيقودون من جديد هجوم "الأتلتي"، بعدما شاركوا معا في بداية المباراة التي انتهت بفوز الفريق المدريدي على لوكوموتيف موسكو 0-2 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وظهر كوستا في حالة معنوبة عالية في الجلسة الصباحية السبت بالمدينة الرياضية للفريق وبكامل لياقته البدنية في التدريبات.

وغاب عن التدريب الجماعي الجناج فيكتور ماتشين "فيتولو"، الذي تعرض لإصابة عضلية في ديربي مدريد، السبت الماضي، ليتدرب منفرداً على العشب في وقت لاحق رفقة المعد البدني.