فينيسيوس جونيور يقرر مغادرة ريال مدريد لهذا السبب

ومن الجدير بالذكر أنه قد شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة، التي تقام أحداثها الآن، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، عدم استدعاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للوس بلانكوس، فينيسيوس جونيور، وهو ما أثار دهشة واستغراب الجميع خاصة الجماهير الملكية.
وأضاف الموقع الإسباني الشهير، فإن فينيسيوس جونيور صاحب الـ19 عاماً، كان أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد خلال الموسم الماضي قبل وصول زين الدين زيدان، ولكن تغير وضعه نهائياً بعد قدوم المدرب الفرنسي، حيث يعتمد في الجبهة اليسرى على الوافد الجديد، البلجيكي إدين هازارد.
وألمحت التقارير الصحفية، لأن فينيسيوس جونيور سيتخذ خطوة في الميركاتو الصيفي المقبل بمغادرة سانتياجو برنابيو إذا استمر هذا الوضع وخروجه من حسابات زيدان بصفة مستمرة، فهو يشعر بأنه يفتقر للثقة بسبب تهميش زيدان له.
وكان نجم اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور، قد لمع بوضوح في الموسم الماضي مع ريال مدريد، عقب انضمامه لصفوف المرينجي، قادماً من فلامينجو البرازيلي.
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