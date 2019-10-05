غدًا.. البرهان وحمدوك يتوجهان إلى السعودية

يتوجه غداً "الأحد" رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى المملكة العربية السعودية، ثم بعد غد الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، لـ"اخبار الخليج 365" أن الزيارة تتناول العلاقات بين السودان والسعودية والإمارات وسبل تطويرها بعد التغيير الكبير الذي حدث في البلاد.

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من الدولتين عقب أدائه القسم مباشرة في أغسطس الماضي.