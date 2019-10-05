أمريكا ترصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن زعيم "داعشي"

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين دولار، لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي"، وفقا لوكالة "رويترز".
المكافأة الثانية، وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل نصب كمين للقوات في أي بلد.
وكانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 جنديا نيجريا تعرضت في الرابع من أكتوبر 2017، لهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى بالنيجر، بالقرب من حدود مع مالي.
وجاء اقتراح المكافأة بعد عامين من الكمين، الذي أودى بحياة أربعة جنود أمريكيين وأربعة نيجريين في النيجر.
وسمح برنامج المكافآت، التي تمنحها الدبلوماسية الأمريكية، منذ بدئه في عام 1984، بتوزيع أكثر من 150 مليون دولار إلى أكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في القبض على إرهابيين أو منع وقوع أعمال إرهابية.
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