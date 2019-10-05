براءة شاب من تهمة سرقة أبقار مزرعة

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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برأت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي هشام محمد الهادي متهماً لعدم كفاية الأدلة ضده وذلك لاتهامه بتهمة سرقة أبقار من داخل مزرعة ببحري والتي يعمل بها كحلَّاب للمواشي داخل المزرعة.
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الصافية بحسب التيار – أن الشاكي أبلغ يفيد في بلاغه بأن المتهم وآخر قاموا بسرقتة بقرتين من الزيبة الأولى بينما تم سرقة عدد ثلاثة بقرات من صاحب المزرعة وذكر أن المتهم يقوم بحراسة وحلب الأبقار بتلك المزرعة وذلك عندما شاهد شهود الاتهام خمس بقرات داخل عربة دفار تخرج من المزرعة وبذلك تم إبلاغ الشاكي ودون البلاغ في مواجهة المتهم الأول وفقاً للمادة 174 المتعلقة بالسرقة كما تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني الهارب بذلك خضع لتحريات النيابة التي وجهت له التهمة وأحيل البلاغ للمحكمة للفصل في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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