قيادي بقوى التغيير يكشف حقيقة تعديل الوثيقة الدستورية.

التاريخ: 05-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺃﺛﻨﺎءﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﻛﺘﻤﻞ . Advertisements وأكدً ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ: ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍء ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ، ﻭﻟﻜﻦﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ . ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻗﺤﺖ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ، ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺗﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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