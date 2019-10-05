ختام ورشة الاعلاميين حول قضايا السكان

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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أكد الدكتور – راشد التجاني سليمان رئيس قطاع السياسات بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم علي الدور الطليعي للاعلام في مناقشة قضايا السكان بما يضمن رفاهية الشعوب وامنها واستقرارها
ومحاربة كل ما من شأنه تمزيق المجتمع بتبني سياسات وقضايا تخدم المجتمع جاء ذلك خلال مخاطبته ختام ورشة الاعلاميين وقضايا السكان التي نظمها مجلس السكان بولاية الخرطوم بالتعاون مع المجلس الاعلي للسكان صباح أمس بقاعة المتحف التأريخي بجامعة الخرطوم واعتبر راشد ان قضايا البطالة
والهجرة غير الشرعية والطلاق واحدة من مؤرقات الشعب السودان يجب على الاعلام التصدي لها وابتكار حلول ناجعة لها وناقشت الورشة قضايا السكان ودور الاعلام غير التقليدي في محاربة السالب منها
وتقويم الاعوجاج بما يخدم الامن القومي للبلد وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أوصت الورشة بضرورة تكوين جسم اعلامي يخدم قضايا السكان ويطرق علي القضايا التي تضر به وبالاجيال القادمة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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