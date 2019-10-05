قيادي بـ”الحرية والتغيير” يشكو مدير جهاز أمن القضارف

تقدم القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” بولاية القضارف جعفر خضر بشكوى ضد مدير جهاز الأمن عبد الرحمن الحاج وتم فتح بلاغ بالرقم (47)، وقال تجمع الإعلاميين بالقضارف في بيان: تم التحري مع الشاكي في البلاغ الذي اتهم فيه مدير جهاز الأمن بترويع المواطنين والتسبب في قتل (9) شهداء وتعذيب مئات المواطنين، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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