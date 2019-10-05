شاب يقطع شرايينه بموس

بقسم شرطة الصناعات بالسوق الشعبي بام درمان تم تدوين بلاغ ضد احد المواطنين تحت المادة “133” الشروع في الانتحار حيث قام المتهم بتقطيع جزء من شرايينه بغرض الانتحار الا ان شعبة مباحث الصناعات قامت بالقاء القبض عليه ونقله بالاورنيك الجنائي لمستشفى ام درمان وحدة الاصابات والطوارئ ومنها الى قسم الجراحة العامة حيث قرر الاطباء حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.

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فيما وضعت شرطة الصناعات برئاسة العقيد صابر ابكر بحسب صحيفة الدار وضعت حراسة مشددة للمتهم بمستشفى ام درمان, وبعد العلاج سيتم تحويله الى قسم شرطة الصناعات لوضعه في البلاغ المفتوح ضده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)