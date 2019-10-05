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شاب يقطع شرايينه بموس

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أكتوبر-2019

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شاب يقطع شرايينه بموس

 بقسم شرطة الصناعات بالسوق الشعبي بام درمان تم تدوين بلاغ ضد احد المواطنين تحت المادة “133” الشروع في الانتحار حيث قام المتهم بتقطيع جزء من شرايينه بغرض الانتحار الا ان شعبة مباحث الصناعات قامت بالقاء القبض عليه ونقله بالاورنيك الجنائي لمستشفى ام درمان وحدة الاصابات والطوارئ ومنها الى قسم الجراحة العامة حيث قرر الاطباء حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.

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فيما وضعت شرطة الصناعات برئاسة العقيد صابر ابكر بحسب صحيفة الدار وضعت حراسة مشددة للمتهم بمستشفى ام درمان, وبعد العلاج سيتم تحويله الى قسم شرطة الصناعات لوضعه في البلاغ المفتوح ضده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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