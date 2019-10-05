حملة كبرى في مواجهة اصحاب المواتر

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قامت ادارة الفيدرالية بالمباحث الجنائية ببحري بحملة كبرى على قائدي المواتر بدون لوحات. وأسفرت الحملة عن القبض على اعداد كبيرة من قائدي هذه الدراجات، وحجزت المواتر وعدم تسليمها الا بعد ابراز مستند الملكية او الشراء وترخيص الموتسيكل.

وأكد مصدر مسؤول بحسب صحيفة الدار، بان هذه الحملة تأتي في الاطار المنعي لارتكاب الجرائم، مثل جرائم الخطف وغيرها من الجرائم وذلك بفضل توجيهات ومتابعة سعادة اللواء خالد الحاج محمد سع مدير دائرة التحقيقات الجنائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)