مايكروسوفت تجري بعض التعديلات على نظام Windows 10X

خططت شركة مايكروسوفت لوضع مجموعة من التعديلات على نظام التشغيل Windows 10X، والذي يعد إصدار جديد تمامًا من Windows 10.

فقد تم تصميم النظام الجديد للعمل على الأجهزة مزدوجة الشاشة، أي القابلة للطي، وتعمل الشركة على تعديل شكل قائمة Start بنظام التشغيل الجديد.

وأجرت مايكروسوفت بعض التعديلات على نظام التشغيل لجعله أكثر ملاءمة، بما في ذلك قائمة Start، بحسب موقع The Verge الأمريكي.

وحرصت مايكروسوفت على إلغاء Live Tiles من أجل توفير مظهر أكثر بساطة، وسوف تتضمن قائمة Start على Windows 10X تطبيقات يمكن تثبيتها في مكانها، مع قائمة من المستندات الحديثة.

وأضافت الشركة Live Tiles إلى Windows 8، بهدف لتشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات تقوم بتحديث المعلومات المعروضة عليهم.