ميسي يحتفل بجائزة The best مع جماهير برشلونة

يجهز ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني للاحتفال مع جماهير الفريق بجائزة بجائزة "The best" التي توّج بها مؤخرًا، مساء غد الأحد، قبل انطلاق مباراة إشبيلية على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثامنة من الليجا.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، سيعرض ميسي الجائزة أمام أنصار برشلونة، وسيلتقط الصور التذكارية قبل انطلاقة المباراة أمام الغريم إشبيلية.
وابتعد ميسي عن المشاركة مع برشلونة هذا الموسم بسبب لعنة الإصاباتة لكنه عاد للتدريبات وشارك في المباراة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.
وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة في مسيرته، متفوقًا على الثنائي فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.
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