إصابة المطربة ريان الساتة بكسلا

شهد مسرح منتزه وسط المدينة بكسلا ليل امس الاول وقوع احداث مؤسفة جراء رفض بعض الرواد استمرار الحفل وقام احد المواطنين بحصب الحجارة على خشبة المسرح ما ادت الى اصابة المطربة ريان الساتة بحجر في العنق، وانهت احداث الحفل الجماهيري الساهر بعد اصابة ريان.

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وتعود تفاصيل الواقعة بحسب صحيفة الدار، الى الاعلان المنشور قبل اسبوع عن احياء المطربة ريان حفل ساهر بوسط المدينة وقوبل الاعلان بالرفض من بعض الشباب بحجة ان الحفل يتزامن مع الاربعينية الثالثة لشهداء مجزرة القيادة.

وتم الترويج لذلك عبر السوشيال ميديا وبعد وصول المطربة في الزمان والمكان المحددين اندلع الشغب بعد وصلة غنائية واحدة، الشيء الذي استنكره الوسط الفني بالولاية واصفين ما ظل يحدث تجاه المطربين القادمين من المركز لا يشبه انسان كسلا المدينة التي خرجت للعالم عمالقة الغناء والشعر ويتربع على عرش الشعراء رئيس جمهورية الحب المبدع اسحق الحلنقي وظلت كسلا واجهة سياحية لكل عشاق الخضرة والماء والوجه الحسن وما ظل يحدث من اشكالات تجاه المطربين مسؤولية تتحملها السلطات المحتصة، بيد ان هذه الظاهرة السالبة يجب ان تختفي يبدو ان القصد منه تدمير القطاع السياحي وتشويه سمعة المدينة تحت انظار المسؤولية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)