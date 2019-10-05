الإدارة الأهلية بالشرق: إبعاد قضايا التنمية من (الأجندة السياسية)

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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طالبت قيادات في الأدارة الأهلية بالبحر الأحمر بضرورة إشراك أبناء الشرق في حل كل القضايا السياسية والاجتماعية والسياسية بالإقليم. وطالب المتحدثون في ورشة قضايا الشرق التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية بالخرطوم بإبعاد الأطماع السياسية عن قضايا التنمية.
وأكد وكيل ناظر البني عامر في الأحمر أن ما تقوم به الإدارات والنظارات الأهلية يعتبر صمام أمان من فتن كثيرة يسعى من ورائها أصحاب النفوس الضعيفة لإحداث شرخ مجتمعي بين القبائل في ولايات الشرق السودان.
في السياق، أشار ناظر الحباب بالبحر الأحمر بحسب صحيفة السوداني، إلى تسليمهم مذكرة للسلطات السيادية تُطالب بتكثيف الجهود التنموية لشرق السودان وفق محددات عملية، قال إنها ستجد التنفيذ العاجل من قبل السلطات في القريب العاجل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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