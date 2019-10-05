حادثة اطلاق الرصاص على عربة لحوم

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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حادثة اطلاق الرصاص على شاحنة دفار محملة باللحوم واطلاق الرصاص عليها من قبل نظامي ما زالت الشرطة تواصل فيها تحرياتها حيث قام مدير شرطة محلية بحري بالاطلاع على تفاصيل الحادثة والوقوف على حجم الضرر الذي اصاب اصحاب العربة واطلاق الرصاص على الدفار مما ادى الى تلف لساتك الدفار والماكينة وعجل الحديد.
وكان مطلق الرصاص مع عدد من الضباط ليحدث احتكاك عادي وجدت فيه شرطة المرور عدم خطأ سائق الدفار ورغم ذلك بحسب صحيفة الدار، اطلق النظامي حوالي خمسة وعشرون طلقة بالدفار ويتابع احداث البلاغ اصحاب الدفار باستخراج الفواتير بالتعويص عن التلف وتوقف الدفار عن العمل واثنى العديد من المواطنين على اهتمام مدير شرطة محلية بحري بالحادثة.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
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