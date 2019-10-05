“الاتحادي الأصل” يُجري لقاءات خارجية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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أكد الحزب الاتحادي الأصل، أن مشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في اجتماعات الأمم المتحدة مؤخراً، سيكون لها مدلولات ومؤشرات إيجابية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال مقرر قطاع التنظيم بالحزب مالك درار بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماعات واللقاءات التي أجرتها قيادة الحزب بالخارج والتي شملت منظمات المجتمع الدولي تم من خلالها مناقشة قضية رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجميع في المساهمة في تحسين الاقتصاد بصورة عامة ومعاش الناس بصورة خاصة.
مؤكداً أن الثورة التي استطاعت أن تقتلع النظام السابق تستحق أن تُكافأ برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأوضح درار أن الفترة المقبلة تتطلب عملا ملموساً وواقعياً تجاه قضايا السلام، ورفع المعاناة عن المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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