معتمد أم درمان: الحقوق في الدولة المدنية لا تُنتزع بـ”الفوضى”

صوب معتمد أم درمان اللواء (م) عادل حسين بلال انتقادات حادة لسلوك عدد كبير من التجار الذين يقومون بعرض بضائعهم في الطرقات المسفلتة بسوق أم درمان بحجة “الحرية والمدنية”.

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وقال مصادر إن الحقوق في الدولة المدنية لا تُنتزع بالفوضى والخروج عن النظم واللوائح المنظمة للأسواق وإنما تنتزع بالقانون الذي يسري على الجميع.

مشيراً إلى أنهم بصدد تنفيذ برنامج تنظيمي مستحدث يهدف لبناء وتنظيم الأسواق بصورة حضارية ومواكبة على ألا يتضرر أي شخص من ذلك البرنامج، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)