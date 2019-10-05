محامي البشير يقدمون طلب فحص ضد القاضي الذي دون اعترافاته لهذا السبب

قامت هيئة الدفاع المكونة من مائة وثلاثون محامياً للدفاع عن الرئيس البشير بعقد مجلس تشاوري قرروا خلاله التقدم بطلب فحص ضد القاضي الذي قام بتدوين اعترافات الرئيس البشير وتدوينها عند زيارته له بسجن كوبر.

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وأكد أحد ممثلي الدفاع بان لديهم فيديو مصور يظهر فيه القاضي مع المتظاهرين وفي ذلك عدم حيادة, كما انه يجب ان يكون هنالك سؤال هل يحاكم البشير كرئيس جمهورية ام موظف عام واذا كان كرئيس جمهورية فتلك صلاحيات أخرى كما ان المحكمة وبحسب صحيفة الدار كانت قد شطبت تهمتين من التهم الاربعة وأبقت تهمتان يجب ان يرد عليها البشير ويوقع, وأكد على تقدمهم بطلب فحص لهذه الاسباب وعدة اسباب اخرى سوف تذكر في الطلب المقدم. لذلك تم سحب أوراق البلاغ من المحكمة للنظر في طلب الفحص المقدم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)