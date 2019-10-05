حمدوك: سنقدم الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء للمحاكمة العادلة

الخرطوم: السوداني

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أكد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وقدم حمدوك برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو، بحي “جبرة” جنوبي الخرطوم، وكان في استقباله بجانب أسرة الشهيد وفد من لجان المقاومة بالحي.

وقال حمدوك إن الشباب قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذجاً للثورات السلمية، وترحم على جميع شهداء الثورة، وقال إنهم سطروا بدمائهم الطاهرة عهداً جديداً تسوده قيم السلام والعدالة.

وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة بحسب صحيفة السوداني، مذكرة تضمنت عدداً من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بأيلولة أحد المقرات بحي جبرة كان يستخدمها النظام البائد في قمع الشباب والمواطنين وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في جميع الأنشطة الثقافية والفكرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)