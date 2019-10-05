التاريخ: 05-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة كشف تجمع أساتذة الجامعات عن اتفاق لفتح الجامعات واستئناف الدراسة منتصف أكتوبر الجاري، وأكد المتحدث باسم التجمع د. محمد يوسف لمصادر، عدم وجود اتجاه لتجميد أو تأجيل الدراسة أكثر من ذلك، مؤكداً على أن إقالة مديري الجامعات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدراسة بالجامعات منتصف أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.