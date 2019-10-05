الكورال يغني للتعايش السلمي

يطل كورال كلية الموسيقى والدراما مساء اليوم, على جمهور ولاية البحر الاحمر بمسرح الثغر بمدينة بورتسودان, حيث يحيى الكورال حفلا جماهيريا كبيرا ضمن فعاليات قافلة المبادرة الشعبية لدعم التعايش السلمي في السودان التي وصلت المدينة أمس قادمة من مدينة عطبرة, التي احيا فيها الكورال حفلا مساء امس الاول الخميس بمسرح التلفزيون. القافلة ضمت الى جانب الكورال بحسب آخر لحظة, مجموعة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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