لجنة لتقصي الحقائق في أحداث “تلودي”

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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عقد مجلس السيادة اجتماعاً تشاورياً مشتركاً مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري مساء أمس، ناقش تطورات الأحداث التي شهدتها منطقة “تلودي” بولاية جنوب كردفان، وتبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الأحداث والمعلومات المتوفرة بشأنها وتحديد المسؤوليات.
وأكد الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن مسؤولية قوى الحرية والتغيير والأجهزة الأمنية والحكومة تجاه أحداث منطقة تلودي مسؤولية واحدة ومشتركة وأن الجميع يعمل حالياً لاحتواء تداعيات هذه الأحداث ومعالجة أسبابها، مؤكداً وجود لجنة بالمنطقة تعمل على تقصي الحقائق حول الأحداث في الوقت الراهن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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