الإدارة الأهلية بشرق السودان تطالب بإبعاد قضايا التنمية عن “الأجندة السياسية”

الخرطوم – مهند عبادي

طالبت قيادات الإدارة الأهلية بالبحر الأحمر بإشراك أبناء الشرق في حل كافة القضايا السياسية والاجتماعية والسياسية بالإقليم، ودعت القيادات في ورشة (قضايا الشرق) التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية بالخرطوم، لإبعاد الأطماع السياسية عن قضايا التنمية، مؤكدين على الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به الإدارة الأهلية في حلحلة كافة القضايا الاجتماعية التي تطرأ أحيانا من شح الخدمات التنموية المقدمة للمواطن في بعض المناطق. وأكد وكيل ناظر البني عامر في الأحمر أن ما تقوم به الإدارات والنظارات الأهلية يعتبر صمام أمان من فتن كثيرة يسعى من ورائها أصحاب النفوس الضعيفة لإحداث شرخ مجتمعي بين القبائل في ولايات شرق السودان.

وفي السياق، أشار ناظر الحباب بالبحر الأحمر إلى تسليمهم مذكرة للسلطات السيادية تطالب بتكثيف الجهود التنموية لشرق السودان وفق محددات عملية، قال إنها ستجد التنفيذ العاجل من قبل السلطات في القريب العاجل، مطالباً الأحزاب بعدم المتاجرة السياسية بقضايا الشرق التنموية.

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