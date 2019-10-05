(5) ملايين جوال قمح إنتاج الموسم الحالي بمشروع الجزيرة

ودمدني: السوداني

أعلن المدير الزراعي بمشروع الجزيرة، مصطفى إبراهيم، أن المشروع استهدف إنتاج 5 ملايين جوال قمح في الموسم الحالي، في ظل انسياب الوقود والجهود الجارية لتأمين احتياجات الري والمدخلات والتمويل، وأشار إلى تحقيق المزارعين بالمشروع صافي أرباح 4 مليارات جنيه.

وأكد إبراهيم بحسب (وكالة السودان للأنباء) العزم على توطين إنتاج تقاوى القمح باستهداف زراعة 25 ألف فدان، وذلك للإيفاء باحتياجات المشروع، وكشف أن جملة مساحات القمح في السودان الموسم المنصرم 703 آلاف فدان منها 350 ألف فدان زرعت بالجزيرة، وفرت 35% من احتياجات البلاد من القمح بواقع 4 ملايين جوال، وأن المزارعين بمشروع الجزيرة حققوا صافي أرباح بلغ 4 مليارات جنيه.

ووصف السعر التركيزي للقمح المعلن من قبل الدولة بالمجزي والمشجع لزراعة القمح.

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