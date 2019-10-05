مناوي لـ”اليوم التالي”: وصلنا لرؤية موحدة حول السلام دون تفاصيل

القاهرة – صباح موسى

أوضح مني أركو مناوي رئيس حركة وجيش تحرير السودان أن الحركات التي اجتمعت بالعين السخنة في القاهرة وصلت إلى رؤية مشتركة للمفاوضات المزمع عقد في الرابع عشر من الشهر الجاري لكن بدون تفاصيل.

وقال مناوي لـ(اليوم التالي) إن يوم 14 أكتوبر جزء من التفاصيل، وكذلك المنبر جزء من التفاصيل، والوسيط أيضا جزء من التفاصيل، مضيفا أن هناك رؤية عامة وحملت العناوين الرئيسية اتفاقا عليها، مبينا أن كل دول الجوار من جوبا وإنجمينا والقاهرة وإثيوبيا هي التي تطرح منبر التفاوض، وأن الأمر مطروح لدول الجوار والدول ذات الشأن التي تتحرك في وضع السلام بالبلاد، لافتا إلى أنه لا يملك تحديد منبر التفاوض بمفرده وقال: أنا لا أمثل رأي الحركة ولا كل الحركات في السودان، وكنا في القاهرة وإنجمينا وجوبا فلذلك نشعر أن هذه الدول هي أطراف أساسية في القضية السودانية، ونترك أمر المنبر لهم، معتبرا أن الفترة التي تبقت على بدء التفاوض ليست بقليلة لحسم تحديد المنبر، مؤكدا أن الأمر في يد دول الجوار، مشيرا إلى دعواتهم المتكررة لعبد الواحد محمد نور للانضمام إلى العملية التفاوضية. وعن رؤية مالك عقار بضرورة الحكم الذاتي للأقاليم قال مناوي هي آراء ومواقف للقيادات، وهم على قناعة تامة بها وربما لا تتحقق ولكنها في النهاية آراء، مضيفا: أترك تقدير هذا الموقف للمتشاورين، وعلينا أن نذهب للأمام ونحن في السودان، مؤكدا أن أزمة السودان ليست جديدة وتحتاج إلى ترميم، وقال إن الحرية والتغيير عبرت عن المرحلة بطريقة فيها نوع كبير جدا من الخطأ ولدينا تقديرات مختلفة وهذه نقطة الخلاف بيننا، موضحا أن مفوضية السلام آلية تنفيذية وبعد ذلك السلام والذي يجب أن يكون أولى أولويات الحكومة الإنتقالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي