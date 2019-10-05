“أوتشا”: مكافحة الكوليرا بالسودان تحتاج لـ”20.3″ مليون دولار

الخرطوم – (اليوم التالي)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالسودان، إن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان، وكشف أن الشركاء في المجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة المرض للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار “أوتشا”، في بيان له، إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة، بما في ذلك ثماني حالات وفاة في ولايتي النيل الأزرق جنوب السودان وسنار شمال النيل الأزرق، موضحة أن وزارة الصحة الاتحادية في السودان طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص، بلقاح الكوليرا، في المناطق شديدة الخطورة في ولايتي النيل الأزرق وسنار.

وفي سياق آخر، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، دعم الاتحاد مشروعات الطاقة النظيفة، في السودان، لافتة في هذا الصدد إلى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في محلية الرهد في شمال كردفان جنوب غربي الخرطوم، ومن ضمنه تنظيم دورة تدريبية حول تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، استفاد منها 60 شاباً وشابة، لإيجاد فرص للعمل في هذا المجال.

“5” حالات كوليرا جديدة بولاية النيل الأزرق

الدمازين – (اليوم التالي)

أعلنت غرفة الطوارئ الصحية بولاية النيل الأزرق، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، إلى خمس حالات، تم التبليغ عنها، أمس (الجمعة)، أربع منها في محلية الدمازين وحالة في محلية الروصيرص.

وكشف تقرير غرفة الطوارئ في اجتماعها (الخميس) بحضور وزير الصحة المكلف وإداراته ومعتمد محلية الروصيرص ومدير شرطة محلية الروصيرص وشركاء العمل الصحي، كشف العدد التراكمي للحالات، حيث بلغ (148) حالة، (87) منها من محلية الروصيرص، و(54) من الدمازين، و(4) من محلية ود الماحي، بجانب اثنين من محلية قيسان، وحالة من محلية باو، إضافة إلى (6) وفيات.

وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة السودان للأنباء، أن العدد الكلي الموجود بعنابر العزل حالياً بلغ (7) حالات، (6) منها بعنبر العزل في الدمازين، وحالة بعنبر العزل في الروصيرص، حيث عرضت اللجان المتخصصة تدخلاتها في مجالات المياه والإصحاح وتعزيز الصحة والتغذية.

وناقش المجتمعون الأوضاع الخاصة بالمدارس التي سجلت حالات في منطقة قنيص شرق بمحلية الروصيرص، وأكدوا ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدخلات اللازمة بصورة عاجلة، بجانب تكثيف التوعية داخل المدارس حتى تقلل من انتشار المرض بصورة سريعة.

وأعرب مصطفى جبر الله، وزير الصحة المكلف، عن حزنه لارتفاع عدد الحالات بعد الوصول إلى “زيرو حالة”، داعياً إلى تكثيف الجهود واستكمال العمل وفق الخطة الموضوعة، والتي برز نجاحها في القضاء على الحالات بعدد من مناطق الولاية، وأكد أهمية الإحاطة بالمدارس لتجنب حدوث أي مكروه للطلاب والتلاميذ.

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