والي كسلا: لا تهريب للذهب عبر الحدود

الخرطوم: السوداني

أكد والي كسلا المكلف اللواء محمود بابكر همد، عدم وجود تهريب للذهب من السودان عبر الحدود مع أريتريا، مؤكداً أن قطاع التعدين بالولاية يشهد تنامياً ملحوظاً. والتقى همد بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالخرطوم؛ وناقش اللقاء سبل تطوير قطاع التعدين ومعالجة بعض الإشكالات المتعلقة بالتنسيق ما بين المركز والولاية من جهة ومن جهة أخرى كيفية إحكام السيطرة والإحاطة بالإنتاج بهذا القطاع المهم. وأشار والي كسلا إلى أن حكومته ورثت بعض الاشكالات الخاصة بالتعدين بالولاية وهي عاكفة على حلها ومعالجتها.

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