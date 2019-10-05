مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم يقدم رؤيته للتغيير

الخرطوم – (اليوم التالي)

قدم مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم بيانه التأسيسي الذي قام عليه المؤتمر في العام 2016م، كما قدم المؤتمر رؤيته للتغيير بجامعة الخرطوم وغيرها من مؤسسات التعليم العالي.

وتلت هناء بشير محمد الحاج، عضو اللجنة التنفيذية، البيان التأسيسي لمؤتمر جامعة الخرطوم، وقالت إن البيان خرج في الخامس من أبريل للعام 2016م، حفاظاً على مكتسبات الشعب السوداني، وتأسيس مجتمع متصل بالحداثة والحضارة. واستعرضت بشير المعارك التي خاضها المؤتمر مثل قضية محاولات بيع أراضي الجامعة، وقضية الطالب عاصم عمر.

من جهته، استعرض محمد الأشرف، عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، رؤية مؤتمر خريجي الخرطوم للتغيير، وقال “أولى الخطوات برأينا هي انتخاب مديري الجامعات من داخلها، وفقاً للتنظيم الذي يرتضونه حسب الآليات الديمقراطية، وكذلك حل الوحدات الجهادية داخل الجامعة، وإدارة الخريجين، وصندوق دعم الطلاب، وأن تعود مهامه لعمادة الطلاب، ومراجعة سياسات القبول، وإلغاء القبول الخاص فوراً، باعتباره سياسة طفيلية تعبر عن النظام البائد، ونوه الأشرف إلى أن مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم لديه رؤية متكاملة للنهوض بالجامعة، لكنه شدد على أنها رؤية تقوم وفقاً للشراكة مع الأسرة الجامعية من أساتذة، وإدارة، وطلاب. وأكد محمد علي أن مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم هو فصيل متقدم ضمن فصائل قوى الحرية والتغيير، وقال “لن أخفي سراً مساهمة المؤتمر التي يعلمها الرفاق، كما أنه ليس سراً وجود خريجي الجامعة بمجلس السيادة والوزراء، وغيرها”، لكنه عاد وقال “المؤتمر ليس تنظيماً سياسياً، بل هو واحدة من منظمات المجتمع المدني، ووجوده داخل قوى الحرية والتغيير ضمن تجمع القوى المدنية”.

وقدم عضو اللجنة التنفيذية المهندس جعفر عبد الله توصيات المؤتمر، والتي لخصها في ضرورة الإفادة من الكفاءات من خريجي الحامعة بالداخل والخارج، والإسراع في تأهيل الجامعة من حيث المكتبات، والمعامل، وتفعيل الجمعيات الأكاديمية، ولعب الجامعة لدورها تجاه المجتمع، وكذلك مراجعة سياسات القبول العالي، وإلغاء القبول الخاص، واستقلالية وديمقراطية الجامعة، وإلغاء الحرس والشرطة الجامعيين، وتعديل القوانين والنظم واللوائح بما يتوافق مع شعارات الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.

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