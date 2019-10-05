ترتيبات لزراعة (850) ألف فدان قمح

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الزراعة عن ترتيبات لزراعة أكثر من (850) ألف فدان قمح بالموسم الشتوي، مؤكداً توفير مدخلات الإنتاج والوقود لإنجاح الموسم الزراعي. وقال وكيل وزارة الزراعة بابكر عثمان لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التحضيرات الجيدة للموسم الصيفي واستخدام التقانات الحديثة ساهم في إنجاح الزراعة المطرية والمروية بجميع ولايات السودان، مبيناً أن منتصف أكتوبر الجاري سيشهد بداية الحصاد بالمشاريع القومية.

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