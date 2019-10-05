ترتيبات لزراعة “850” ألف فدان قمح خلال الموسم الشتوي

الخرطوم – (اليوم التالي)

أعلنت وزارة الزراعة عن ترتيبات لزراعة أكثر من (850) ألف فدان قمح بالموسم الشتوي، مؤكداً توفير مدخلات الإنتاج والوقود لإنجاح الموسم الزراعي.

وقال بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التحضيرات الجيدة للموسم الصيفي واستخدام التقانات الحديثة ساهمت في إنجاح الزراعة المطرية والمروية بجميع ولايات السودان، مبيناً أن منتصف أكتوبر الجاري سيشهد بداية الحصاد بالمشاريع القومية، متوقعاً إنتاج 10 قنطارات للفدان الواحد، بزيادة تفوق 20% عن إنتاج الموسم السابق. وأوضح عثمان أن وقاية النباتات ساهمت في السيطرة على مختلف الآفات الزراعية التي ظهرت ببعض المناطق الزراعية.

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