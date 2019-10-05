قيادي تاريخي للاتحاديين يدعوهم لوحدة دون تسمية قيادة

الخرطوم – حسن محمد علي

دعا السيد حسين القريش، القيادي التاريخي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى وحدة فصائل وتيارات الحزب دون اللجوء لتسمية قيادة محددة، وأشار القريش ــ في مبادرة سيعلنها خلال اليومين القادمين ــ إلى أن عقبة وحدة الاتحاديين كانت بسبب الخلاف حول من يصبح رئيساً ويجلس على كرسي القيادة، ورأى القريش أن الاتحاديين كانوا قادرين للحفاظ على وحدتهم حتى في ظل خلاف القيادات، وردد “من غرائب الممارسة السياسية أن الاتحاديين ظلوا على وحدة القواعد رغم تشرذم قيادتهم”، وقطع القريش أن بإمكان القاعدة الاتحادية أن تصنع لها وعاءً جامعاً دون أن تعترف بقيادة محددة، ورأى أن الاتحاديين بطبعهم لا يركنون للأوامر القيادية كما هو في الأحزاب الأخرى الأيديولوجية والعقائدية. وأشار القيادي التاريخي بالحزب الاتحادي إلى أن الترتيبات التنظيمية يمكن أخذها من دستور العام 1976، وعاد القريش ليؤكد أنه بإمكان الاتحاديين تحديد قيادة للحزب في المؤتمر العام الجامع الذي يضم كل الشتات والفصائل الاتحادية، مؤكداً أن كل تجارب القيادة في الحزب أصابها الكساد، ولم تعد تلبي رغبة الأجيال الحالية المتطلعة لرؤى وأفكار مختلفة قد لا ندركها نحن القدامى، لكن يمكننا أن نساعدهم بخبرتنا من بعيد.

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