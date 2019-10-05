زين تُدشّن حملة أكتوبر للتوعية بمخاطر سرطان الثدي للعام 2019

دشنت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” “حملة أكتوبر للتوعية بمخاطر سرطان الثدي” للعام 2019م في الأول من الشهر بالتعاون مع “مجموعة المبادرات النسوية”.

وترعى زين مبادرات التوعية السنوية بسرطان الثدي للمرة التاسعة على التوالي وذلك ضمن مسئوليتها المجتمعية في إطار دعم وتعزيز الجهود العالمية الرامية لنشر الوعي والدعوة للكشف المبكر لتفادي مخاطر هذا المرض.

وافتتحت الحملة بمقر مجموعة المبادرات النسائية بأم درمان بحضور عدد من الأطباء والناشطين والإعلاميين والعاملين في الحقل الطبي وممثلين من شركة زين.

وقالت بروفيسور ست النفر محجوب مدير العلاقات الخارجية بمجموعة المبادرات بشراكة زين، إن رحلة مجموعة المبادرات في مجال التوعية كانت ذاخرة بالانجاز في مجالات التوعية والإرشاد.

Advertisements

وأكدّت الأستاذة عابدة فضيل مدير المسئولية المجتمعية بالإنابة بشركة “زين” أن الحملة سوف تستمر حتى 31 أكتوبر 2019.

وأضافت أن “زين” تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة وتهتم بنشر التوعية في كل ما يخص مرض سرطان الثدي لدى النساء، وتقدمت بالشكر لقطاعي الصحافة والإعلام لدورهم في تعزيز نشر التوعية بهذا المرض، مشيرةً إلى أن برنامج هذا العام يتضمن حملات كشف مجاني وتوعية بالأحياء الطرفية في ولاية الخرطوم، وفي عدد من القرى في ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، بالإضافة إلى استخدام كل الوسائل الإعلامية التقليدية والالكترونية لبث النصائح والأفلام الإرشادية والرسائل النصية لتعزيز الإرشاد والتوعية.

ويعد الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006م حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.

وقد كان لـ “زين” قصب السبق من ضمن شركات القطاع الخاص في رعاية هذا الشهر في إطار مسئوليتها المجتمعية واهتمامها بصحة المرأة السودانية كل الحاضر وكل المستقبل.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز