مبارك الفاضل: قوش ساند الثورة لخدمة أجندته

الخرطوم – (اليوم التالي)

شن مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح هجوما لاذعا على قوى الحرية والتغيير، قائلاً: “نحن الآن نستبدل تمكينا بتمكين”، وكان مبارك قد امتدح المجلس العسكري في وقت سابق، عازياً موقفه من المجلس العسكري إلى أن الثورة لم تسلمها قوى التغيير بل استلمها الجيش، وحدثت شراكة وتشكلت الحكومة، وأضاف خلال حديثه في منتدى (كباية شاي) بصحيفة التيار مساء أمس (الخميس) أن الثورة لم تكمل مشوارها ولابد من قبول الشراكة لجهة أن هناك قضايا أمنية وقضايا أخرى والثورة تحتاج لحماية.

إلى ذلك كشف عن خلاف وقع بين الرئيس الأسبق عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، وقال: “بكري يرفض التدخل في سلطاته”، مشيراً إلى أن البشير كان يتغول على سلطات بكري، وقال مبارك إن قوش ساند الثورة لخدمة أجندته بعد أن كلف البشير وحدة في الاستخبارات لمراقبته، وزاد: “قوش يدري أنه في مرحلة صعبة ووجود صراع داخل المؤتمر الوطني”، (معسكر بقيادة بكري) وأنه أصبح مهدداً لقوش رغم أنه سجن بواسطة مجموعة نافع وأتي به لمحاربة هذه المجموعة، وإلمح الفاضل إلى تغيير خطاب الرئيس في نهاية عام 2019 الذي أقال فيه بكري ومجموعته، بقوله: “علي عثمان ونافع قابلوا البشير في النص وتم تغيير الخطاب”.

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