صعوبات كبيرة في الحركة للولايات عبر ميناء الخرطوم البري

الخرطوم: باج نيوز

رصدت “باج نيوز”، نهار السبت، صعوبات كبيرة تواجه حركة المسافرين إلى الولايات من داخل ميناء الخرطوم البري بسبب إضراب العمال احتجاجاً على ضعف الأجور.

وحدث شح كبير في مواعين النقل، لا سيما في خط الخرطوم – مدني الحيوي.

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ونتيجة للإضراب لاحظ “باج نيوز” فتح البوابات للمسافرين والمرافقين من دون رسوم أو إجراءات، في ظل غياب تام لعمال البوابات والتحصيل.

وفي مقابل كثرة المسافرين، ازدهرت حركة النقل خارج الميناء، في ظل ارتفاع التعرفة، وانتعاش حركة الوسطاء.

وانتشرت عناصر من الشرطة بزيهم المييز داخل الميناء البري لضبط سير العمل وحركة المسافرين.

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