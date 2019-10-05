معتمد أم درمان: الحقوق في الدولة المدنية لا تُنتزع بالفوضى

الخرطوم: سعيد عباس

صوب معتمد أم درمان اللواء (م) عادل حسين بلال انتقادات حادة لسلوك عدد كبير من التجار الذين يقومون بعرض بضائعهم في الطرقات المسفلتة بسوق أم درمان بحجة “الحرية والمدنية”، وقال لـ(السوداني) إن الحقوق في الدولة المدنية لا تُنتزع بالفوضى والخروج عن النظم واللوائح المنظمة للأسواق وإانما تنتزع بالقانون الذي يسري على الجميع، مشيراً إلى أنهم بصدد تنفيذ برنامج تنظيمي مستحدث يهدف لبناء وتنظيم الأسواق بصورة حضارية ومواكبة على ألا يتضرر أي شخص من ذلك البرنامج.

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