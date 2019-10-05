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حمدوك: لن نتوانى في معاقبة من أزهقوا أرواح الأبرياء

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مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي 0 تبليغ

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الخرطوم _ (اليوم التالي)
قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إنهم في حكومة الثورة لن يتوانوا في معاقبة الجناة ممن أزهقوا أرواح الأبرياء. وتعهد بتقديمهم للمحاكمة العادلة، وغرد رئيس الوزراء، بذلك في صفحته على (تويتر) بمناسبة مواراة جسد الشهيد قصي حمدتو الذي اغتيل في أحداث فض الاعتصام وكان من المفقودين قبل أن يتم التعرف عليه من خلال فحص الـ(dna) وتسليم جثمانه لأسرته في منطقة جبرة.

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