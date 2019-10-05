هيئة الدفاع عن البشير تنتظر نتيجة الطعن القانوني

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إنها في انتظار نتيجة الطعن القانوني أمام محكمة الاستئناف.

وأفاد مصدر في الهيئة، للأناضول، بعدم وجود جلسة لمحاكمة البشير السبت، إلى حين البت في طلبهم.

وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين “5” و”9″ من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة “6” من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين “2” و”7″ من قانون الطوارئ لسنة 2019.

وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ “6”، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة “9” من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وفي الجلسة الخامسة، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن البشير، إعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية.