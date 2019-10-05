وصول الطالب السوداني المحتجز بمصر إلى الخرطوم

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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وصل إلى مطار الخرطوم مساء أمس، الطالب السوداني وليد عبد الرحمن، الذي أفرجت عنه السلطات المصرية بعد أن كان موقوفاً لديها بتهمة المشاركة في عملية تخريبية مع جماعة الإخوان المسلمين.
ووجد “وليد” استقبالاً حافلاً بحسب صحيفة السوداني، من عدد كبير من المناطنين بجانب أسرته وأصدقائه وسط زغاريد وهتافات “مدنيااااو”.
وسارعت السلطات المختصة برفقة القنصل السوداني المرافق له من القاهرة إلى إجلاء وليد من ساحة المطار رغم توافد عدد كبير من المواطنين لاستقباله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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