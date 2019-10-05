دنيا تدعم الاطفال فاقدي السند

تشارك الفنان سميرة دنيا يوم السبت 12 أكتوبر، في الحفل النهاري الكبير لدعم اطفال اعتصام ميدان القيادة فاقدي السند الذي تقيمه منظمة الخندق الخيرية بالتعاون مع مجموعة بروز توقيذر بقاعة اسباك سيتي ببري. كما يشارك في الحفل مجموعة من المطربين والشعراء من بينهم الشاعر بشرى البطانة ومعد شيخون والشاعرة ايمان متوكل, وبحسب آخر لحظة ايضا سوف يشارك في الحفل نجمي الكوميديا فخري خالد وعبد اللطيف الطريفي, وتقدم الحفل الاعلامية اسراء عادل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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