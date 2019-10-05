نانسي عجاج من جديد في معرض الخرطوم

تستعد الفنانة نانسي عجاج لطلالة جماهيرية جديدة من خلال حفل ساهر مساء يوم 12 أكتوبر الجاري, بمعرض الخرطوم الدولي.
ويأتي الحفل تحت الشعار الشهير لحفلات الفنان الكبيرة “يلا نغني”، وبحسب صحيفة آخر لحظة ستقدم نانسي خلال الحفل اغنيتها الثورية “ميلاد” للشاعر فيصل عبد الحليم, اضافة لباقة من اشهر اغنياتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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