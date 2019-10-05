ضبط دقيق مدعوم مهرب خارج كردفان

التاريخ: 05-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت آلية ولجنة اسناد محلية ام روابة من ضبط “21” جوال دقيق مدعوم بالسوق الجنوبي بالمدينة مهربة على متن عربة لوري وبابور خارج المدينة. Advertisements وقال الضابط الاداري حسن آدم مقرر آلية الدقيق بالمحلية في تصريح صحفي ان الضبطية هي نتاج تضافر جهود وتنسيق بين آلية الدقيق ولجنة اسناد متابعة الدقيق بالمحلية, للمتابعة والرقابة على الدقيق المدعوم من قبل لجنة اسناد. وأوضح ان المحلية تعمل بتناغم وتجانس مع جميع الاجهزة الامنية ولجان الاسناد لمنع التلاعب بمعاش الناس. وأضاف خالد الشيخ ميرغني، المدير التنفيذي لمحلية ام روابة كما اوردته آخر لحظة, على قدرة الجهاز التنفيذي بالمحلية على محاربة ظاهرة التلاعب بالسلع المدعوة, مشيداً بلجان الاسناد التي تعمل ليل نهار في مراقبة السلع المدعوة في جميع انحاء المحلية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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