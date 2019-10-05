“حمدوك” إلى أبوطبي اليوم

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم “السبت” إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة تعد ثاني محطة عربية له بعد زيارته للقاهرة.
ووفقاً لمصادر، فإنه من المرجح أن يتلقى حمدوك دعماً إماراتياً لتنفيذ بعض مشاريع الفترة الانتقالية.
وقادت الإمارات خلال الفترة الماضية بحسب صحيفة السوداني، تحركات مع قادة الحركات المسلحة لتسريع عملية السلام بالبلاد، وطالب بعض قادة الحركات بأن تكون أبوظبي منبراً للتفاوض مع الحكومة خلال الجولات القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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