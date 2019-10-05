تغريم مدانين بتعاطي المخدرات

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الغرامة المالية “15” الف جنيه وذلك في مواجهة “3” اشخاص ادانتهم المحكمة بتعاطي المخدرات, وقررت المحكمة تبديل عقوبة الغرامة المالية الى السجن “3” أشهر في حالة عجز المدانين عن دفع الغرامة.

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وأمرت في الوقت نفسه بابادة قطع الحشيش التي ضبطت بحوزتهم اثناء سيرهم بالشارع العام بمنطقة الحاج يوسف, وذلك على خلفية بان شرطة نهر النيل كانت قد قامت بحملة تفتيشية للمنطقة واسفرت الحملة عن توقيف المتهمين بالشارع العام بالحاج يوسف, وبتفتيشهم, عثرت الشرطة على قطع حشيش بحوزة كل مدان وتم القبض عليهم واقتيادهم الى قسم الشرطة.

ودونت في مواجهتهم بلاغا تحت نص المادة “15أ، من قانون المخدرات والمؤثرات الهقلية “الاتجار” وعقب تقديمهم للمحاكمة انكروا علاقتهم بالاتجار بالحشيش, واقروا بتعاطيهم البنقو فكانت الاجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)