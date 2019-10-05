السلطات الإثيوبية تمنع رئيس “الجبهة الثورية” من دخول أراضيها

منعت السلطات الإثيوبية رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى من دخول أراضيها، قبل أن تسمح له لاحقاً.

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وقال إدريس لمصادر أمس: “كانت هناك محاولة لمنعي من الدخول، لكن تدخل المبعوث الإثيوبي وجهات أخرى ومن ثم تم السماح لي بالدخول”، وأكد اعتذار السلطات له والقول إن هناك خطأ.

وفيما لم توضح السلطات ملابسات الخطوة، قال الهادي: “يبدو أن هذا الأمر قام به ضباط يتبعون لسلطات الهجرة دون علم السلطة السياسية العليا”، وأوضح إدريس بحسب صحيفة الصيحة، أنه قدم إلى أديس أبابا لحضور ورشة السلام التي تمتد لستة أيام برعاية منظمة السياسات العامة والقانون الدولي الأمريكي، وبحضور ممثلين لفصائل الجبهة الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)