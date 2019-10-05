الاعتداء على قيادي بالحرية والتغيير

التاريخ: 05-أكتوبر-2019
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تعرض القيادي بقوى الحرية والتغيير بمحلية غبيش بولاية غرب كردفان حامد فضل المولى لحادثة اعتداء من قبل مجهولين امس الاول، وذلك عندما كان المجني عليه في طريق عودته الى المنزل اعترضه مسلحون مجهولون وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، مسببين له الاذى الجسيم.
وبحسب شهود عيان فان المجني عليه كان عائداً من اجتماع لقوى الحرية والتغيير، وتفاجأ باشخاص انهالوا عليه بالضرب ولاذوا بالفرار من امام اعني المارة, وتم تدوين بلاغ بالحادثة ضد الجناة بقسم شرطة غبيش تحت المادة “139” من القانون الجنائي, والمتعلقة بتسبيب الاذي الجسيم ضد مجهولين، وشرعت الشرطة في ملاحقتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
وكشف مصدر موثوق لصحيفة آخر لحظة ان اصابع الاتهام تشير الى قيادي بارز بالمنطقة, كان من اشد المهتمين بقضايا الفساد والمفسدين بالمحلية.
ونددت قوى الحرية والتغيير بالمحلية بالاعتداءات على القيادي, وقالت انها ستقف معه بقوة في سبيل استرداده حقه المسلوب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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