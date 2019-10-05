الأراضي تخاطب نيابة الفساد لتسليمها “علي محمود” بعد التحري معه

سلمت نيابة مخالفات الأراضي، خطاباً رسمياً لنيابة الفساد والتحقيقات المالية، لتسليمها وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول عقب الفراغ من إجراءات التحري والتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد المالي، تم بموجبها إلقاء القبض عليه وإيداعه الحراسة.

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وأفادت مصادر أمس، بأن نيابة مخالفات الأراضي أصدرت أمراً بالقبض على “علي محمود” في وقت سابق بتهمة مخالفات الأراضي والعقارات، وأضافت بأن رئيس نيابة مخالفات الأراضي خاطب نيابة الفساد بتسليم محمود قبل الإفراج عنه بالضمانة العادية.

وأوضحت المصادر أنه بحسب القانون يطلق سراح المتهم بالضمانة ما لم يكن مطلوباً في قضايا أخرى، كالتسليم الذي طالبت به نيابة الأراضي، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)