وصول دفعة ثالثة من المساعدات المصرية خلال أيام

كشف السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية للخرطوم خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الجسر الجوي المصري يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء وأدوية بشرية.

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وقال عيسى في تصريح إن الحكومة المصرية ستواصل دعمها للسودان وستقف معه في كافة المحافل، مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، دعم القاهرة للخرطوم من أجل تحقيق السلام وإستدامة التنمية والمساهمة في عودة السودان وإندماجه في المجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن.



وأكد عيسى إن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطي قضايا السودان أولوية من خلال الدعم اللازم لإستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)