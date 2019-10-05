التاريخ: 05-أكتوبر-2019
4 مشاهدة
كشف السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية للخرطوم خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الجسر الجوي المصري يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء وأدوية بشرية.
وقال عيسى في تصريح إن الحكومة المصرية ستواصل دعمها للسودان وستقف معه في كافة المحافل، مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، دعم القاهرة للخرطوم من أجل تحقيق السلام وإستدامة التنمية والمساهمة في عودة السودان وإندماجه في المجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن.
وأكد عيسى إن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطي قضايا السودان أولوية من خلال الدعم اللازم لإستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول دفعة ثالثة من المساعدات المصرية خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.