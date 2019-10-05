تجمع أساتذة الجامعات يشيد بقرارات حمدوك

ثمّن تجمع اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، خطوة اقالة رؤساء ومدراء الجامعات الحكويمة الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس السابق, وأضافوا ان تعيين المدراء الجدد تتوافق مع ما تم طرحه من مقرتحات لمدراء, ويؤمنون باهداف الثورة, ويعملون من اجلها.

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وأكدوا ان الامل معقود على عزم رئيس الوزرا, ووزيرة التعليم العالي في السير قدما لتنفيذ اهداف وشعارات الثورة العظيمة من اجل وطن يسع الجميع ومواطن يتمتع بالحرية والسلام والعدالة, وبحسب صحيفة آخر، شددوا على ان هذه الخطوة تزيح عقبة عن طريق استئناف الدراسة وتفتح الباب لاستقرار الدراسة الجامعية.

ودعوا في بيانهم التى تكملة الطريق بتنفيذ حل الوحدات الجهادية واستبدال الشرطة الجامعية بالحرس الجامعي، وغيره من مستحقات استئناف الدراسة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)