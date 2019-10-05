مدير (سودانير) يكشف حقائق الناقل الوطني

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية، ياسر تيمور ثاوس، عن كافة الاجراءات التي اتبعتها الشركة لارسال طائرة الـ ايرباص الى اوكرانيا للفحص الاساسي الشاملD CHECK الواجب اجراؤه على كل طائرة يبلغ عمرها اثني عشر عاماً.

وذلك بحسب حديث سابق له وقدم تقريراً مصوراً لحالة الطائرة في مركز الصيانة في اوكرانيا مع شرح واف من المهندس عادل صلاح مدير الصيانة.

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وعزا تيم تأخر اكتمال الصيانة للتعثر الاول في حساب الشركة قبل المقدرة مبدئياً بسبعمائة الف دولار, نولت في حساب الشركة قبل اسبوع واحد فقط, وحدد منتصف اكتوبر الجاري موعداً لتحديد زمن اكتمال الفحص وعودة الطائرة ودخولها الخدمة.

وأكد تيمو على وفاء الشركة باستحقاقات العاملين لدى صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي وفق الجدولة التي تم الاتفاق عليها, ووجه وزارة المالية بسداد قيمتها لسودانير لمواجهة استحقاقات العاملين, ولم يحدث هؤا مما اضطر الشركة لسداد استحقاقات العاملين من وفوراتها خلال المرحلة الماضية, وناشد تيم السلطات العليا بحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة بالتدخل لحل مشكلة هذه الارض وقيمتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)