أمين مصنعي الزيوت لـ(التيار) : الاستثمار في الأعلاف و(صوالين) الحلاقة لن يضيف للبلاد

غرفة المصدرين تطالب بإنقاذ موسم الصادر

غرفة المصدرين تكشف لـ(التيار) عقبات تعترض الصادر بالميناء

الخرطوم: محمد سلمان

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دعا الأمين لغرفة مصنعي الزيوت، عضو غرفة المصدرين، طه أحمد عبدالجليل، الحكومة للمسارعة بإنقاذ موسم الصادر، ووصف الموسم الزراعي بـ”المبشر”، بيد أنه طالب بإجراء معالجات عاجلة، لمقابلة موسم الصادر، ونبه عبد الجليل للعديد من المشاكل بميناء بورتسودان، خاصة فيما يتعلق بخدمات المناولة، وتأخير البضائع، وقال لـ(التيار) :”يجب زيادة المواعين بالميناء، وتطوير خدمات المناولة، وحلحة كل مشاكل الميناء”، وأشار عضو غرفة المصدرين القومية إلى تغول الشركات الحكومية، وشركات الاتصالات، وشركات البنوك الخاصة، في عمليات شراء المحاصيل والصادر، وشدد عبدالجليل على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في أسواق المحاصيل، كاشفا بأن الأجانب موجودون في الأسواق المحلية، عبر “الورَّاقة” بموجب شهادات تسجيل مضروبة، وأفاد عضو غرفة المدصرين، أن صادرات الحبوب الزيتية، حاليا تبلغ نحو (مليار) دولار، مؤكدا أنها يمكن أن ترتفع لـ(3) مليارات دولار، حال إجراء بعض الإصلاحات، ودعا لتوفير التمويل الكافي، في الوقت المناسب، مبينا أن المحاصيل الزيتية تحتاج إلى تمويل عالٍ لتوفي بمتطلبات الصادر، ونادى عبدالجليل بإعادة توجيه الاستثمار، وأضاف :”الاستثمار الاجنبي في الأعلاف، و(صوالين الحلاقة) لن يضيف شيئا للبلاد”، وذكر أن أثيوبيا تمثل سوقا واعدا وكبيرا للمنتجات السودانية، نظرا للحاجة إليها، فضلا عن ارتفاع الكثافة السكانية بها، وكان رجال الأعمال السودانييين، قد اختتتموا الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الاقتصادي لـ(منتدى السوداني الأثيوبي لرجال الأعمال) بأديس أبابا.

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